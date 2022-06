O atelier BICA Arquitectos vem desenvolvendo projectos de edificação, reabilitação e remodelação de habitação (unifamiliar e colectiva), serviços, comércio, saúde, educação, religioso, hotelaria, restauração, indústria e projectos expositivos. Contudo na área de reabilitação e remodelação já conta com um elevado número de obras, pelo que nesta área a experiência é já vasta. Muitos destes projectos foram publicados e divulgados em diversas revistas e sites nacionais e internacionais.

INÊS CORTESÃO , 1970 Arquitecta pela Universidade Lusíada de Lisboa, em 2001. Designer de Interiores pela Escola Superior de Design de Lisboa, em 1994. Master em Diseño de Interiores pela Universidade de Salamanca, em 1996. Estagiou e colaborou no atelier do arquitecto João Luís Carrilho da Graça entre 2000 e 2002. No mesmo ano constitui atelier próprio, em Lisboa. Em 2006 cria a bica-arquitectos onde desenvolve projectos em parceria para além dos projectos individuais. Graduated in Architecture at Lusíada University of Lisbon, in 2001. Graduated in Interior Design at "Escola Superior de Design de Lisboa", in 1994. Completed her Master in Interior Design at University of Salamanca, in 1996.Collaborated in João Luís Carrilho da Graça´s architecture studio between 2000 and 2002. In the same year, she opened her own architecture office in Lisbon. In 2006 she created bica-arquitectos where, since then, develops projects in partnership, besides her individual projects.

CÉLIA FARIA , 1969 Arquitecta pela Universidade Lusíada de Lisboa, em 2001. Designer de Interiores pela Escola Superior de Design de Lisboa, em 1994. Master em Diseño de Interiores pela Universidade de Salamanca, em 1996. Colaborou na AP – Arquitectura e Planeamento Lisboa entre 2002 e 2004. Em 2005 inicia colaboração com a arquitecta Inês Cortesão. Em 2006 integra a bica-arquitectos onde desenvolve projectos em parceria para além dos projectos individuais. Graduated in Architecture at Lusíada University of Lisbon, in 2001. Graduated in Interior Design at "Escola Superior de Design de Lisboa", in 1994. Completed her Master in Interior Design at the University of Salamanca, in 1996. Collaborated with Arquitectura e Planeamento Lisboa between 2002 and 2004. In 2005, she began to collaborate with Inês Cortesão. In 2006, she integrated bica-arquitectos where, since then, she develops projects in partnership, besides her individual projects.

MARIA REBELO PINTO , 1971 Arquitecta pela Universidade Lusíada de Lisboa, em 2000. Designer de Interiores pela Escola Superior de Design de Lisboa, em 1994. Entre 1994 e 2000 trabalha em atelier próprio, em Lisboa. Colabora no atelier do arquitecto Manuel Aires Mateus desde 2000. A partir de 2006 colabora na bica-arquitectos onde desenvolve projectos em parceria. Graduated in Architecture at Lusíada University of Lisbon, in 2000. Graduated in Interior Design at "Escola Superior de Design de Lisboa", in 1994. Between 1994 and 2000, she worked in her own architecture office in Lisbon. She collaborates in Manuel Aires Mateus´s architecture studio since 2000. In 2006, she started to collaborate with bica-arquitectos, where she develops projects in partnership.

MARGARIDA BRITO ALVES , 1972 Arquitecta pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, em 2000. Doutorada em História da Arte Contemporânea, em 2010, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde também concluiu o Mestrado, na mesma especialidade, em 2007. Colabora com Inês Cortesão desde 2003 e com a bica-arquitectos desde 2006, onde desenvolve projectos em parceria. Graduated in Architecture at Faculdade de Ciências e Tecnologia of University of Coimbra, in 2000. In 2010 she completed her PhD in History of Contemporary Art at Faculdade de Ciências Sociais e Humanas of Universidade Nova de Lisboa, where she also concluded her MA, in the same area, in 2007. She started to collaborate with Inês Cortesão in 2003 and with bica-arquitectos since 2006, where she develops projects in partnership.