COISAS DA TERRA

Perto de Sintra, no início da década de 90, numa pequena aldeia entre a serra e o mar, Rosarinho Gabriel transformou uma antiga adega com +/-1500 m2 no espaço Coisas da Terra. Direccionado a profissionais da área, incluindo hotelaria e restauração. Um mundo de objectos, móveis, peças de curiosidade, arte, antiguidades... Neste showroom, com mais de 1200 peças, encontra-se ainda o seu atelier de arquitectura e interiores, no qual recebe os seus clientes, onde desenvolve todo o tipo de projectos ligados à área (desde uma casa a um hotel, um apartamento a um evento...)

Showroom Vendemos todo o tipo de decoração, mobiliário, objectos, acessórios, antiguidades, arte... Um espaço invulgar onde o rústico, o clássico, o étnico, o industrial, o design, convivem numa singularidade única à medida das exigências contemporâneas!

Desenvolvemos projectos de arquitectura, design de interiores e paisagismo Destacam-se apartamentos, casas, restaurantes, hotéis, spas, infantários (...)

Madrid-Ibiza, Telavive- Jafa, Nova Iorque, Marrakesh, Lisboa, Douro, Porto, Viena do Castelo, Coimbra, Cascais, Alentejo, Algarve...foram alguns dos locais por onde passamos.

Eventos Ajudamos a seleccionar o espaço para a concretização da sua festa. Casamentos, baptizados, festas de aniversário, lançamentos de livros ou outros, são alguns dos eventos que produzimos. Cuidamos detalhadamente da decoração de acordo com o tema escolhido. Se optar por elaborar a sua lista de casamento no showroom Coisas da Terra faremos um preço low cost no projecto da sua casa.