A empresa RESULTóptimo Lda especializou-se, no sector da instalação de janelas, sistemas de fecho, fachadas e muros cortina, após o que, optou por um sector inovador no campo da criação de bem-estar no lar. Os nossos sistemas de fecho, pérgulas e tectos da marca Kauma, criam novos e agradáveis espaços para viver.

Para tal coloca à sua disposição um departamento especializado em sistemas de fecho articulados, tetos fixos e móveis, com toda a sua experiência, tecnologia e recursos humanos.

Um investimento rentável.

Quer se trate de criar um novo ambiente no seu lar ou de aproveitar melhor o seu terraço, a instalação de um teto móvel tem ótimos resultados, em qualquer local. As famílias que optaram por estes produtos comprovam dia após dia, ano após ano, a rentabilidade de um investimento feito para toda a vida.

Os empreendimentos hoteleiros e a restauração, em geral, sabem que estas instalações trazem benefícios, pois uma esplanada ocupada tanto no verão como no inverno, aumenta consideravelmente o volume de negócio. As piscinas que, com toda a facilidade, se transformam de abertas em fechadas, através de um teto mecanizado transparente e sistemas de fecho verticais envidraçados, podem ser desfrutadas todo o ano.

Mais-valia.

Estes produtos oferecem-lhe um suplemento de luz, intimidade e espaço. Um ambiente em que poderá viver, relaxar, trabalhar ou realizar a sua atividade preferida. Um lugar onde poderá fazer desporto, pintar, ler ou cultivar as suas flores preferidas.