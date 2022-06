Iniciei a minha carreira profissional em 1990 na J. Vasconcelos Marques, arquitectos, Lda.

Desde essa data tenho participado e contribuído para a execução de diversas unidades hoteleiras existentes no nosso país e algumas no estrangeiro.

A minha participação nos projectos está presente desde a 1ª hora da sua concepção: conhecer o cliente, visitar o terreno, participar no licenciamento da arquitectura, acompanhar o projecto junto das diversas entidades, participar na execução do projecto, executar o projecto de decoração, fazer o acompanhamento da obra, fornecer o equipamento e, por fim abrir as portas aos utentes.