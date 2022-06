Todos os modelos da Briel™ seguem uma filosofia user friendly, partilhando características como a simplicidade, a facilidade de utilização, a rapidez da operação, a segurança, e claro, a capacidade de extrair um espresso excecional.

Na prossecução deste objetivo, a Briel™ foi uma das primeiras marcas a utilizar o sistema de pastilhas de café mono-dose, mais pratico e com garantias de um café de qualidade. As pastilhas de café mono-dose são uma forma prática, eficiente, rápida e limpa de obter um autêntico café espresso. São doses individuais de café prensado, com a moagem e quantidade adequada, e embaladas entre duas folhas de papel filtro alimentar.

As máquinas de café espresso Briel™ estão igualmente preparadas para utilizar o tradicional cafe moído, permitindo as clássicas e profissionais misturas, tão apreciadas pelos gourmets. Para os consumidores que o pretendam, disponibiliza ainda soluções com moínho de café, que possibilitam a moagem dos grãos de café no momento, e de acordo com os gostos particulares de cada apreciador.

A generalidade dos equipamentos está ainda provida com um tubo de vapor, que permite que de uma forma confortável, se possam preparar bebidas como um delicioso cappuccino ou eventualmente um mocaccino, ou tão simplesmente aquecer um chá ou a própria chávena do café.