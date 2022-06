Criado em 2005, RHARQUITECTOS, com sede no concelho do Montijo, é um Gabinete de Arquitetura e Urbanismo, que substancia a sua atividade na diversidade tipológica de projetos, compreendendo soluções de desenho de elevado ecletismo programático que se desdobram sobretudo ao nível da habitação, da indústria, do comércio e serviços, em todas as fases do projeto.

Tem ao longo dos anos desenvolvido, o exercício da sua prática projetual, em domínios diferenciados que abarcam projetos que contemplam programas destinados a moradias habitacionais unifamiliares e/ou bifamiliares (banda, geminadas e isoladas) nas várias tipologias desde o T3 ao T11, edifícios de habitação coletiva, hotéis, escolas, creches, cafés, bares, restaurantes, armazéns, indústrias, loteamentos urbanos, reabilitação e regularização de património entre outros tipos de conteúdos tipológicos. Assumindo como princípio, um conjunto de pressupostos conceptuais de enorme integridade e de qualidade, perante o ato de projeto, que é transversal a toda a atuação do Gabinete, tal intento, compromete as soluções de desenho desenvolvidas no mesmo, que resultam variavelmente, quer em propostas declaradamente contemporâneas, quer francamente tradicionais. Atua principalmente na região do Montijo e Alcochete, tendo contudo no seu portfólio projetos espalhados por todo o território nacional. RHARQUITECTOS, conta com uma equipa pluridisciplinar de colaboradores nas várias especialidades de engenharia, paisagismo e estudos 3D, que interagem na conceção global dos projetos. Considerando primordial a coordenação e a interação entre especialidades desde os primeiros momentos do projeto, a equipa pluridisciplinar, com a qual o Gabinete conta e de que é também parte integrante, tem conseguido fidelizar os seus Clientes, quer nacionais quer estrangeiros, através de uma posição estratégica de acompanhamento e resposta às necessidades destes, quer qualitativamente, quer nos tempos e prazos definidos, situação que nos coloca numa condição privilegiada, pelo reconhecimento do rigor e da eficácia nas respostas às solicitações, dada a evolução extremamente competitiva dos mercados atuais.