A marca TARAITA surgiu para criar produtos únicos e exclusivos a partir de uma história. O conceito original era ouvir a história e dar-lhe corpo num móvel, que passaria a ser mais do que um simples objeto. Podemos encontrar estes móveis nos nossos sótãos, ou podem ser aqueles que nos são especiais e aos quais atribuímos um significado próprio e nos remetem para uma memória específica. Se não possuí ou procura alguma peça em concreto a Taraita disponibiliza um serviço de procura e acompanhamento lado a lado ao cliente.​Taraita é uma marca que pretende ligar móveis a histórias, mas não só!

Se pretende uma prenda original e personalizada a Taraita desenvolve objectos e brinquedos com base em madeira. A lista é variada e a ideia é criar/desenvolver produtos consoante os pedidos dos clientes e apresentar novos em nome próprio ou em parceria com outras marcas, como por exemplo com a Endlessly, da Arq. Daniela Lobo.