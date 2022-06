As piscinas Gre são as melhores piscinas elevadas do mercado. Uma marca que se distingue pela qualidade dos seus produtos e que tornou a Gre na empresa lider a nível europeu na venda de piscinas elevadas em aço.

Conta com um amplo catálogo com uma gama de piscinas que respondem a todas as necessidades, desde as económicas Gre Bora Bora até os modelos com os melhores acabamentos como as Gre Atlantis ou piscinas de madeira na dama TerraPools.

Além disso conta com uma extensa linha de acessórios de piscinas com filtros, escadas, chuveiros, cloradores e robots de piscinas.

No nosso blog vamos dar-lhes informação útil para que possam escolher as melhores piscinas do mercado. Incluímos comparativas com diferentes marcas e modelos.