EMPTY SPACE arquitectura™ É UM GABINETE DE ARQUITECTURA DIRIGIDO A TODOS AQUELES QUE PRETENDEM CONSTRUIR OU RECUPERAR EDIFÍCIOS OU ESPAÇOS QUE RESULTEM EM PEÇAS ARQUITECTÓNICAS COM IDENTIDADE E IMAGEM ÚNICA. EMPTY SPACE arquitectura™ ANALISA E ESTUDA CADA PROJECTO APROFUNDADAMENTE DE FORMA A ENCONTRAR UM CONCEITO INOVADOR, UNICO E AMADURECIDO PARA CADA CLIENTE, ATRAVÉS DA SUA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR (ARQUITECTURA, ENGENHARIA, DESIGN, MARKETING E COMUNICAÇÃO). EMPTY SPACE arquitectura™ ACOMPANHA TODOS OS TRABALHOS DESDES A SUA CRIAÇÃO ATÉ AO FIM DA CONSTRUÇÃO.
- Serviços
- Architecture e Arquitectura
- Áreas servidas
- Paço de Arcos e Lisbon
- Prémios
- - IDA-INTERNATIONAL DESIGN AWARDS
- - GREEN DOT AWARDS
- - GREEN DOT AWARDS_HONORABLE MENTION
- - INTERNATIONAL DESIGN & ARCHITECTURE AWARDS
- Endereço
-
Rua dos Malhões – Edificio D. Pedro I
2770-071 Lisbon
Portugal
+351-964219655 www.emptyspace.pt