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Empty Space architecture
Arquitetos em Lisbon
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    • Godiva House, Empty Space architecture Empty Space architecture Casas modernas Alumínio/Zinco Branco
    Godiva House, Empty Space architecture Empty Space architecture Casas modernas
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    Godiva House

     EMPTY SPACE arquitectura™ É UM GABINETE DE ARQUITECTURA DIRIGIDO A TODOS AQUELES QUE PRETENDEM CONSTRUIR OU RECUPERAR EDIFÍCIOS OU ESPAÇOS  QUE RESULTEM EM PEÇAS ARQUITECTÓNICAS COM IDENTIDADE E IMAGEM ÚNICA. EMPTY SPACE arquitectura™ ANALISA E ESTUDA CADA PROJECTO APROFUNDADAMENTE DE FORMA A ENCONTRAR UM CONCEITO INOVADOR, UNICO E AMADURECIDO PARA CADA CLIENTE, ATRAVÉS DA SUA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR (ARQUITECTURA, ENGENHARIA, DESIGN, MARKETING E COMUNICAÇÃO). EMPTY SPACE arquitectura™ ACOMPANHA TODOS OS TRABALHOS DESDES A SUA CRIAÇÃO ATÉ AO FIM DA CONSTRUÇÃO.

    Serviços
    Architecture e Arquitectura
    Áreas servidas
    Paço de Arcos e Lisbon
    Prémios
    • - IDA-INTERNATIONAL DESIGN AWARDS
    • - GREEN DOT AWARDS
    • - GREEN DOT AWARDS_HONORABLE MENTION
    • - INTERNATIONAL DESIGN & ARCHITECTURE AWARDS
    Endereço
    Rua dos Malhões – Edificio D. Pedro I
    2770-071 Lisbon
    Portugal
    +351-964219655 www.emptyspace.pt
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