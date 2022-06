A CREA – Consultoria em Reabilitação Engenharia e Arquitectura é uma empresa vocacionada para a prestação de serviços de Consultoria Técnica, Avaliação, Projectos de Arquitectura, e Procurement no âmbito da Reabilitação do Edificado.

O exercício das diversas valências que apresentamos tem por suporte a experiência reunida ao longo de anos de prática no universo disciplinar em que nos enquadramos. As especificidades e desafios que caracterizam esta área de intervenção aconselham ao acompanhamento crítico que desenvolvemos, assente numa metodologia que agrega conhecimentos diversificados, e apresentando como pano de fundo uma forte motivação e crença na dinâmica da Reabilitação, enquanto vector da revitalização urbana.