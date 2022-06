O atelier 3L, situado no Estoril formado pela decoradora de interiores Teresa Lucas tem desenvolvido há mais de 25 anos inúmeros projectos no âmbito da decoração e remodelação de interiores. O seu trabalho é dedicado principalmente em projectos privados de habitações unifamiliares, escritórios, lojas e hóteis. Em paralelo tem participado ao longo do seu percurso em várias exposições do sector e publicações como Casa Decor, Caras Decoração, Nova Gente, Lux e Máxima Interiores.