Studio Veríssimo surge através da colaboração de dois designers (Cláudio Cardoso e Telma Veríssimo).

Desde então, já desenvolveram projectos para a Details (Alemanha), Fábrica/Benetton (Itália), Galeria Lungomare (Itália), Galeria Yron (Lisboa), Appel Design Gallery (Berlin) e para a Touch (U.S.A). Os seus trabalhos integraram exposições em diversas cidades, Tóquio, Nova Iorque, Olhão, Saint Etienne, Lisboa, Miami, Amesterdão, Milão e Londres.

Os projectos do Studio Veríssimo procuram fazer as pessoas mais felizes através do design. A função e o humor são os ingredientes chave do seu portfólio divertido e contemporâneo, que reúne objectos de iluminação, acessórios de cozinha e projectos de eco design resultantes da reutilização ou reciclagem de vários materiais.

As referências que inspiram os projectos do Studio Veríssimo são múltiplas, desde o artesanato tradicional português, à ecologia, dos novos estilos de vida à globalização, que impulsiona a interacção constante entre os espaços micro e macro do design contemporâneo são aspectos que Telma e Cláudio integram de forma ímpar e dinâmica na criação dos seus projectos de design.