A MH|Project, Lda. nasce em 2012, na Cidade de Vila Real, fruto da vontade de André Helena e Virginie Martins, Engenheiro e Arquiteta, no auge da crise económica, mas com grande vontade de vencer as dificuldades que o sector da construção apresentava. Tempos de crise são também tempos de oportunidades.

Com sede na cidade de Vila Real, conta com uma equipa coesa e entusiasta de colaboradores em diversas áreas, e com uma vasta experiência na região vinhateira do Alto Douro, classificada pela UNESCO como património da Humanidade. A MH|Project, Lda. dedica a sua atividade à execução dos serviços técnicos de Arquitetura, Design e Engenharia. As intervenções da MH|Project, Lda. caracterizam-se pelo empenho na procura da melhor conceção espacial, sobrevalorizando a organização funcional dos projetos. O objetivo da MH|Project, Lda. é transformar o espaço numa experiência pessoal e única. Confortável. Integradora de culturas e vivências, emoções e estados de espíritos. Capaz de surpreender e superar expectativas. Sintomaticamente a MH|Project, Lda. aborda os seus projetos com disponibilidade, rigor, pontualidade, profissionalismo e compromisso com o cliente. Ouvindo, aconselhando, esclarecendo e explicando cada solução, cada projeto, cada obra, desde do inicio até ao fim.