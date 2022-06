Mauro Mendonça Santos formado Arquiteto no ano de 2006 pela Faculdade Lusofona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa.2007 – 2008 Colaboração no conceituado escritório Gustavo Penna arquiteto & Associados onde pôde desenvolver projetos comerciais e residenciais em todo o Brasil.

Após a conclusão do estagio em 2008, colaborou no escritório de Arquitetura – Planassociated Architects (Quinta do Lago - Portugal).

Em 2009, iniciou seu trabalho na PLARQ - Estudos de Arquitetura e Urbanismo, Lda – Coimbra – onde pode desenvolver a função de arquiteto senior, com foco em arquitetura comercial, residencial e educacional.

Em 2010, deu inicio aos seus próprios projetos, tendo com função primordial a autória dos projetos arquitetónicos, fiscalização, restauro, levantamentos do extistente, atendimento ao cliente e supervisão de todos os projetos e execução realizados no escritório.