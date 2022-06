Fruto de uma ARTE TRADICIONAL PORTUGUESA SECULAR, as FAIANÇAS e AZULEJOS SANT'ANNA são obras de EXCELÊNCIA produzidas para todo o mundo.

A Fábrica Sant'Anna produz todas as suas peças por métodos inteiramente artesanais mantendo os processos desde 1741, ano em que foi fundada.

A Sant’Anna é uma fábrica de cerâmica portuguesa que produz todas as suas peças por métodos inteiramente artesanais desde a preparação do barro até à vidração e pintura, mantendo os mesmos processos desde 1741, data da sua fundação. Os Azulejos e Faianças Sant’Anna são feitos totalmente à mão, a sua qualidade artística é reconhecida pela decoração e pintura de distinção, dando a todos os seus produtos e trabalhos a qualidade e unicidade das grandes fábricas de reconhecido renome mundial. Fruto de uma Arte Tradicional Portuguesa secular, as Faianças e Azulejos Sant’Anna são obras de excelência produzidas para todo o mundo.

Os nossos artesãos e artistas têm sabido, desde 1741, manter uma prática, que vem passando ininterruptamente de geração em geração, e que tornaram a Sant’Anna uma referência única que tem merecido a apreciação de um público, tanto em Portugal como além-fronteiras.

A longa história da nossa empresa, fez com que esta crescesse e se tornasse numa empresa conceituada já desde o final do século XIX. Isto levou a que fosse escolhida para a decoração azulejar de interiores e exteriores de edifícios notáveis. Alcançou o apogeu desta arte decorativa nos primórdios do século XX, sendo hoje uma referência pelos seus trabalhos públicos, que a história da arte e da azulejaria registam como casos exemplares.

Para tal contribuíram mestres e artistas notáveis, entre os quais Pereira Cão ou Gilberto Renda e Rogério Amaral que, como mestres pintores de cerâmica azulejar, deram um grande impulso a esta arte. Durante o século XX artistas plásticos, arquitetos e decoradores, como Lucien Donat, Raul Lino, Vasco Regaleira, Sá Nogueira, Valerian Rybar, Eduardo Nery e tantos outros, trouxeram à Sant’Anna prémios ou distinções que fazem jus à reputação e qualidade artística das nossas manufaturas.

A preferência por produtos cerâmicos de qualidade, criados segundo as técnicas tradicionais, tem-se mantido ao longo de quase três séculos, tornando a Sant’Anna num caso único de uma empresa cerâmica multisecular, que, desde a fundação em 1741 se tem centrado apenas na sua atividade de criação de cerâmicas exclusivas.