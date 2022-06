IgneaConstrução, design e decoração - Transformação de pedra (granito, calcário e moca creme)

Criação de peças em pedra moca creme, calcário e granito, à medida dos interesses particulares de cada um, contemplando a personalização das peças (vasos, mesas, paredes, lareiras, jazigos, pilares, bancos exteriores, peças de decoração...), com aplicação de cristais, pinturas à mão, utilizando padrões conhecidos tais como: "Mondrian", "Galo de Barcelos", "Coração de Viana", motivos religiosos ou criando um motivo que vá ao encontro do que cada cliente procura, progredindo num processo de conhecimento, compreensão e apresentação, que culmina na criação exata do objeto desejado:

"Você imagina, nós criamos!"

Ignea, para pessoas que pretendem adquirir um produto diferente, que desejam obter uma peça personalizada e criada ao pormenor do seu gosto pessoal.

Ignea, pessoas que querem uma peça que corresponde exatamente ao que idealizaram.