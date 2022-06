Paulo Henrique Durão, arquitecto pela ULL em 2002. Assistente de Arquitectura II na Universidade Lusíada de Lisboa desde 2002 e professor convidado de Projecto IV e V na Escuela Tecnica Superior Arquitetura Madrid, na unidade docente de Campo Baeza desde 2006.

O atelier foi fundado em 2007, tem sido convidado para inúmeras conferências nacionais e internacionais. O seu trabalho tem sido divulgado em várias exposições, sendo a última a Bienal de Veneza em 2012. Os seus projectos e obras têm sido seleccionados para vários prémios, como o AR HOUSE 2010 e o Prémio ENOR 2009, tendo sido eleito um dos 20 jovens arquitectos mais promissores de 2013 pela revista Wallpaper*.

Phyd Arquitectura com sede em Lisboa, tem vindo a desenvolver projectos em diferentes escalas e contextos, contribuindo no campo teórico com um conjunto de publicações que tratam em especial o tema do Tempo em Arquitectura.