A WISHOME é um atelier de Arquitetura e Design que abraça projetos de qualquer escala com a mesma intensidade.

Somos um grupo de arquitectos cheios de aspirações. Aqui concretizamos algumas dessas aspirações mostrando os nossos trabalhos. O projecto WISHOME está apenas no começo e muito temos pela frente.

OBJECTIVOS | Inspirar leigos e profissionais com projetos, informações, conceitos, dicas e notícias relacionadas com a arquitetura de uma forma simples e clara.

Com Projetos simples pretendemos ajudar as pessoas alertando-as para conceitos compreensíveis, acessíveis e úteis a todos, independentemente de fatores condicionantes (condição financeira, etc).

“O lar deve ser o Tesouro da sua vida” Le Corbusier

| Arquitetos |

Gisela Oliveira, Duarte Gouveia, Telmo Oliveira