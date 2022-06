YOYO é uma loja que comercializa objetos eternos, peças de mobiliário e de iluminação desenhados e produzidos em Portugal no século xx. Localizada no centro de Lisboa, perto do jardim do Príncipe Rea, aqui encontra uma selecção de objectos de produção nacional, pontuada por peças de origem internacional. Uma homenagem ao design de mobiliário português.