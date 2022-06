O "Atelier da Cidade II” é o resultado de um acumular de experiências com mais de 35 anos na execução de estudos e projectos, no âmbito das Arquitecturas, Engenharias, Planeamento e Coordenação

Multidisciplinar de Projecto. Da fusão de toda a nossa experiência profissional e empresarial e da consciência de uma crescente necessidade de estruturação e profissionalização, no sentido de responder a uma acentuada agressividade do mercado da prestação de serviços, quer nacional, quer internacional, nomeadamente na sequência do processo de integração europeia, o Atelier da Cidade, apresenta-se como uma estrutura bem dimensionada para fazer face aos desafios do sector em que se integra, investindo em recursos humanos e na utilização de novas tecnologias, bem como no desenvolvimento de novos mercados, nomeadamente, nos países de língua oficial portuguesa.