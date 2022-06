Sara Ribeiro é licenciada em Arquitetura de Design pela Faculdade Arquitetura da Universidade de Lisboa. Desde 2008 que trabalha como Designer de Interiores. Possui vasta experiência em várias áreas do Design. No entanto, é no Design e Arquitetura de Interiores que encontra a sua verdadeira vocação. No seu trabalho defende sempre o equilíbrio entre a funcionalidade vs estética indo sempre ir ao encontro do desejo do cliente.

CONTACTO: sararibeirodesigner@gmail.com

SERVIÇOS:

//Apresentação do Conceito & Orçamento

//Consultoria áreas: residencial | hotelaria | espaços comerciais

//Restyling & Organização dos espaços

//Visita ao espaço a intervir, análise dos gostos e necessidades do cliente

//Projetos de Decoração 2D/3D

//Desenhos Técnicos & Acompanhamento de Obra

//Projeto ‘Chave na Mão’

//Mobiliário.Papel de Parede.Cortinados.Tapeçaria.Decoração