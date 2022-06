Fundada em 1989, a Movecho é uma empresa luso-suíça constituída por uma equipa jovem e dinâmica com mais de 150 colaboradores, especializada na conceção e produção nas áreas de mobiliário de escritório e retail/shopfitting.

Com uma forte aposta em I&D surge o desafio de afirmar a marca, Movecho, no mundo do design. Pretendemos, com o domínio de know-how e a atenção aos mais recentes avanços tecnológicos na área da indústria, focar a nossa preocupação ambiental, ecológica e sustentável nos nossos produtos.

O feedback positivo dos clientes reflete as normas da cultura Movecho: inovação, rigor e qualidade.

Founded in 1989, Movecho is a Portuguese and Swiss company with a young and dynamic team of over 150 workers, specialized in the conception and production of office furniture and retail/shopfitting.

With a strong investment on R&D, our challenge now is to claim a place to our brand, MOVECHO, in the world of design. With our know-how, as well as our close attention to the most recent technological developments in the industry, we are committed to combine our products with our environmental, ecological and sustainability concerns.

The positive feedback from our customers reflects the norms of Movecho’s culture: innovation, accuracy and quality.