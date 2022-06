Empresa na área da Grande Lisboa (Torres Vedras) dedicada á construção e renovação de imóveis.

POLIUNE foi constituída em 2001, sendo no início uma pequena empresa de revestimentos e acabamentos na construção civil.

Atentos à nova dinâmica do mercado de reabilitação e construção civil, foi incorporando pessoal técnico com grande experiência no sector da construção civil e formando o existente, assim aumentamos a nossa capacidade técnica e eficiência na gestão de recursos de forma a conseguir o cumprimento dos objetivos propostos garantir aos seus clientes e a qualidade dos trabalhos a realizar.

Desde a sua fundação, na POLIUNE estamos comprometidos com o progresso sustentável, alicerçados numa aliança solida com o desenvolvimento social e económico. A grande diferença entre construção e criação é isso, uma coisa construída só pode ser amada depois de construída; mas uma coisa criada é amada antes de existir.

Somos apaixonados por criar, construindo!

Estabelecemos ligações de confiança coesas com os nossos clientes, onde a continuidade é o objetivo, tentamos sempre e em todas as fases superar as expetativas. Queremos ser uma referência de profissionalismo e competência SEMPRE!.

Como os Pilares de uma construção são importantes, a nossa identidade é assente:

Base solida de respeito e confiança com os clientes.

Responsabilidade social, ambiental com eficácia e o profissionalismo

Transparência e ambição no crescimento sustentável.

Procura dos melhores processos construtivos e materiais de forma garantir um bom acabamento e durabilidade.





Foi esta a formula que nos fez atravessar uma das maiores crises económicas em Portugal e é a mesma que nos move diariamente nos projetos que nos propomos executar.

A POLIUNE executa todas as atividades ligadas á construção civil públicas e privadas em:

•Construção nova

•Renovação

•Manutenção e conservação de edifícios construidos

•Acabamentos e revestimentos especiais

•Espaços comerciais e industriais

Uma longa experiência na construção de edifícios e acabamentos de excelência são o nosso portefólio do passado que usamos para construir o futuro.









Apresentação Empresa