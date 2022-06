O gabinete Zen Arquitectura foi fundado em 1999 pela arquitecta Anabela Macieira. (ZEN-Architektur).

Completou o seu mestrado em 1997 com o tópico inovador "Edifico de apartamentos rotativo com paneis bi-facias em Kassel” (Um edifico com vãos compostos de painéis bi- faciais que seguiam o sol, atravéz de rotação axial) na mais antiga universidade de construção alemã, University of Applied Sciences and Arts (HAWK).

Trabalhou durante 2 anos para uma empresa de programação em que fez consultoria a grandes departamentos de arquitectura como por exemplo o da Mercedes Benz, Estugarda, com o intuito de maximizar a sua eficiência de planeamento.

Em Fevereiro de 1999, decidiu que era altura de se voltar a focar na arquitectura sustentável e constitui a seu gabinete ZEN Architektur em Kaiserslautern. Em 2003 abriu o seu escritório em Berlin e entre 2004 e 2006 construiu a primeira creche baseado em princípios Ecológicos e de Feng-Shui da Alemanha.

Ao mesmo tempo, especializou-se em moradias unifamiliares de baixo consumo energético e desenho de lojas de acordo com os princípios de Feng Shui e além disso obteu na China uma certificação como Mestre de FengShui.

Em 2008, após estar na Alemanha durante quase 37 anos, mudou-se para Portugal, para trazer as tecnologias de baixo consumo a um País onde o sol brilha 1860 horas por ano. Isto torna-o no local ideal para casas com pouco consumo energético tais como Passive Houses e Zero Energy Houses. Um desafio que tem sido ultrapassado com o crescimento da empresa e com o crescimento do interesse por parte dos clientes na construção deste tipo de habitação