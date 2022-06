A Hazatelier apresenta uma abrangência total na área de projecto, análises e estudos, avaliações, construção, fiscalização, gestão e coordenação.

Com uma actuação no mercado de construção e projecto, executamos desde um lote de terreno, apreciando o seu potencial interesse de aquisição e conversão num imóvel de destino variado, à reconstrução e reabilitação de um imóvel já existente ou até a criação de um pequeno espaço comercial.

Com mais de 10 anos de experiência nas actividades que desenvolvemos, conseguimos resultados de que nos orgulhamos e que com alegria partilhamos com os nossos clientes, desde o mais institucional ao pequeno particular.

Somos arquitectos, engenheiros e gestores, cada um especialista na sua área de intervenção, mas é em equipa que trabalhamos para chegar até si com o melhor dos resultados.

Pode conhecer alguns dos nossos trabalhos apartir dos links abaixo :

www.hazatelierarquitectura.com

www.facebook.com/Hazatelier