A JAA – Just An Architect é um atelier de arquitectura que centra a sua principal actividade em projecto de arquitectura, estando igualmente presente noutras áreas, nomeadamente em arquitectura de interiores, fiscalização e acompanhamento de obra e consultoria.

A JAA – Just An Architect actua nas mais diversas áreas da Arquitectura, NACIONAL E INTERNACIONAL, envolvendo-se na sua concepção, acompanhamento de obra e coordenação de todas as especialidades envolvidas no projecto.

The JAA – Just An Architect is an architecture studio that focuses its main activity in architectural design, being also present in others areas, notably in interior architecture, building supervision and monitoring and consulting.

The JAA - Just An Architect acts in several areas of architecture, nationally and internationally, engaging in design, monitoring and coordination of work of all specialties involved in the project.