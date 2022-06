SOFIA CASTRO | PERCURSO ACADEMICO

- Ensino Secundário em Artes entre com média final de entre 1992/1998 com a média de 16 valores;

- Licenciatura em Arquitectura pela Universidade do Minho entre 1998/2003 com a média de 13 valores;

- Estágio de Admissão à Ordem dos Arquitectos no gabinete “Pitágoras arquitectos” em Guimarães, de 2003/2004 coordenado pelo Arquitecto Fernando Seara de Sá;

- Aluna extraordinária da licenciatura em Engenharia Sistemas e Informática às seguintes: Paradigmas de Programação II (C) - Paradigmas de Programação IV (Java);

- Pós-graduação em Computação Gráfica e Ambientes Virtuais do departamento de Informática da Universidade do Minho em 2004/2005 com média de 16 valores;

- Auxiliar Pedagógica da disciplina de Desenho Assistido por Computador no Departamento de Arquitectura da Universidade do Minho em 2005.

SOFIA CASTRO | Percurso Profissional e Projectos desenvolvidos:

- Enquanto Arquitecta e Arquitecta estagiária no Gabinete de Arquitectura “Pitágoras Arquitectos”de Setembro de 2003 a Março de 2006:

2004 – Projecto de licenciamento do Colégio Nossa Senhora da Conceição em Guimarães;

2004 – Projecto de execução de apartamento em Vila do Conde;

2005 – Projecto de execução de Escola Básica em Arnoso - Santa Maria;

2005 – Projecto de execução de habitação unifamiliar em Guimarães;

- Enquanto Arquitecta a título individual.

2006 - Modelação tridimensional de edifícios para o projecto “Ponte de Lima 3D” - http://www3.di.uminho.pt/pl3d/index.html;

2006 - Remodelação de apartamento, Oliveira do Castelo – Guimarães;

2006 - Habitação unifamiliar em Celorico de Basto;

2007 - Habitação unifamiliar em Felgueiras;

2007 - Restauro de edifício para habitação multifamiliar no centro histórico de Guimarães;

2007 - Centro de inspecções em Guimarães (co-autoria – Filipe Silva, Arq.)

2007 - Escritório de advogados RVM (co-autoria – Filipe Silva, Arq.)

2007 - Concurso para a Junta de freguesia de Portimão (co-autoria – Filipe Silva, Arq.)

2008 - Clínica dentária C.S.I. em Guimarães (co-autoria – Filipe Silva, Arq.)

2008 – Habitação Unifamiliar em Guimarães (co-autoria – Filipe Silva, Arq.)

2009 - Concurso para Habitação Multifamiliar “Torre da Missão” em Luanda, Angola (co-autoria – Filipe Silva, Arq.) 1ºlugar;

2009 - Elaboração de plano de pormenor para a cidade industrial PARK ONE ,Luanda, Angola – 2009 (co-autoria – Filipe Silva, Arq., ARTCITTA, Lda) 1º Prémio

2009 - Colaboração no projecto de reestruturação de espaço público do CAMP URBIS em Guimarães – 2009

2009 - Colaboração no projecto de Centro Escolar em Vila do Conde

2009 - Decoração de habitação para feira em Moçambique – 2009

2009 – Projecto de showroom e stands de exposição para empresa de madeiras (co-autoria – Filipe Silva, Arq.)

2010 - Concurso para o Museu do Carro Eléctrico, Porto - 2010

2009 – Plano de Pormenor para Cidade Industrial – Luanda - Angola (co-autoria - ART’CITTÁ)

2010 – Plano Geral para “Eywa” – Lubango – Angola (co-autoria – ART’CITTÁ)

2010 – Concurso de ideias para um LODGE Wako Kungo- Kuanza Sul – Angola (co-autoria ART’CITTÁ)

2010 – Projecto de arquitectura paisagista para o Centro Funcional de Couros para em Guimarães – Cliente: Câmara Municipal de Guimarães - (Projecto de Execução)

2011 – Projecto de Execução para o arranjo urbanístico em Urgezes – Cliente: Câmara Municipal de Guimarães

2011 – Projecto de Remodelação de Habitação MB na Póvoa de Varzim

2012 – Projecto de remodelação de habitação PC na Rua da Codeceira - Guimarães

2013 – Projecto de remodelação de habitação FA em Fermentões - Guimarães

2014 – Projecto de remodelação de habitação RMP na Av. Conde Margaride – Guimarães

2015 – Projecto de Remodelação de habitação na Costa - Guimarães

-2016 – Clínica de Nutrição Tânia Tinoco – Remodelação de um Espaço comercial em Guimarães (Construído)

2016 – Projecto de Remodelação de apartamento Largo Republica Brasil - Guimarães

Textos e Projectos Publicados e Participações em Exposições e Conferências:

2008 – Conferencista em “Outras Realidades” – DAAUM – Exposição de projectos com Filipe Silva, Arq.

2010 – Apresentação de trabalho na exposição “14 arquitectos, 14 obras, 14 anos no Departamento de Arquitectura na Universidade do Minho

Trabalhos Teóricos a destacar:

2002/2003 – “ Arquitectura|Software Software|Arquitectura”, Estudo Crítico acerca da relação entra o software e o trabalho desenvolvido em Arquitectura; Disciplina. Seminário Docente : João Rocha(PhD),Arq.

2006 – “Implementação de um sistema de detecção de gestos usando o algoritmo de Hopfield” Trabalho desenvolvido na pós-graduação em computação Gráfica Disciplina: visão por Computador;

2006 – “Construção de uma aplicação para gerar terrenos em 3D” Trabalho desenvolvido utilizando o OPENGL na pós-graduação em computação Gráfica Disciplina: Modelação Gráfica e Procedimental;

2006 – “Desenvolvimento de modelos de iluminação baseados na física e procedimentos de rendering na pós-graduação em computação Gráfica Disciplina: Iluminação e Foto realismo;

2006 – “Visualização de Modelos Digitais de Terrenos na pós-graduação em computação Gráfica Disciplina: Iluminação e Foto realismo;

2006 – “Técnicas de interacção e navegação em ambiente imersivo para um modelo do Castelo de Guimarães utilizando realidade aumentada em JAVA3D na pós-graduação em computação Gráfica Disciplina: Iluminação e Foto realismo;

2007– “L-sustems e Arquitectura na pós-graduação em computação Gráfica Disciplina: Projecto multidisciplinar 4;

FILIPE SILVA | Experiência profissional

Carreira Académica Docente

-2016 - Chefe de Projecto de Execução para a Instalação da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho no Convento de S. Francisco de Real em Braga – Centro de Estudos da Escola de Arquitectura da Universidade do Minho.

- Assistente Convidado nas Unidades Curriculares – Projecto III e IV – desde 2008, na Escola de Arquitectura da Universidade do Minho.

Arquitecto sócio fundador na Empresa Sofia Castro & Filipe Silva Arquitectos Associados LDA.

-2016 – Rota do Queijo – Queijaria em Guimarães (Construído)

-2016 – Casa JPM – Habitação Unifamiliar em Guimarães (Projecto de Execução)

-2016 – Casa AA – Habitação Unifamiliar em Guimarães (Projecto de Execução)

-2016 – Clínica de Nutrição Tânia Tinoco – Remodelação de um Espaço comercial em Guimarães (Construído)

-2015 – Pavilhão F2J – Pavilhão Industrial em Guimarães (Em Construção)

-2015 – Casa PF – Habitação Unifamiliar em Guimarães (Construído)

-2014 – Casa PM – Projecto de uma Habitação em Guimarães (Construído)

-2013 – Casa Shangri-la – Projecto de uma Habitação em Odemira (Em Construção)

-2012 – Residência de Artistas Associação Convívio Guimarães – Projecto de Remodelação Interior em Guimarães (Construído)

-2012 – Loteamento em Polvoreira – Operação de Loteamento em Guimarães (Em Construção)

-2011 – Arranjos Exteriores e Edifício Transparente “Vila Marita” – Projecto de Execução (Construído)

-2011 – Arranjo da Zona Envolvente à Igreja e Centro de Saúde de Urgeses em Guimarães – Projecto de Execução (Construído)

-2010 – Turismo Rural Quinta do Pomar em Arcos de Valdevez – Projecto para uma unidade de alojamento local em Arcos de Valdevez (co-autoria – Cesário Cerqueira) (Construído)

-2010 – Sede Hyundai – Angola

(co-autoria – Sofia Castro e Art´Cittá)

-2010 – Plano “EYWA” – Plano Geral de uma Nova Cidade – Angola

(co-autoria – Sofia Castro e Art´Cittá)

-2010 – Concurso “Escola Secundária Quinta do Peru”

-2010 – Concurso “Museu do Carro Eléctrico” – 11º lugar

-2010 – Centro Paroquial de Candoso – (Estudo Prévio)

-2010 – Casa “Élio” – (Construído)

-2010 – Casa “Carrapata” – (Estudo Prévio)

-2009 – Loja “Churrasquinho” (Construído)

-2009 – Apoio à Elaboração do Projecto de Execução – “Centro Escolar de Vila do Conde” Câmara Municipal de Vila do Conde (Terminado)

-2009 – Apoio à Elaboração do Projecto de Execução – “CAMPURBIS” Câmara Municipal de Guimarães (Terminado)

-2009 – Plano de Pormenor duma Cidade Industrial em Luanda “ParkOne” – Co-Autoria com Sofia Castro e Art’Cittá.

-2008 – Concurso Torres da Missão – Luanda - Angola (co-autoria – Sofia Castro e Art´Cittá) (Estudo Prévio)

-2008 – RVM Advogados, Remodelação Interior - (Construído)

-2008 – Casa MG – Pevidém - Guimarães (Em Construção)

-2008 – Clinica Dentária “CSI” – S. Torcato – Guimarães (Construído)

-2007 – Concurso Público Para a Sede da Junta de Freguesia de Portimão

-2007 – Projecto de Execução para um Centro de Inspecção Automóvel – S. João de Ponte (Construído)

-2007 – Projecto de Execução para a Casa RB em Candoso S. Martinho (Rosa Barroso) (Em Construção)

-2007 – Projecto de Execução para a Remodelação do Restaurante Santa Gula em Braga, Nogueiró (Artur Jorge Amorim) (Construído)

-2007 – Projecto de Execução para Casa F2J em Moreira de Cónegos, Guimarães (F2j - Alumínios) (Construído)

-2007 – Projecto de Execução para Casa F em Moreira de Cónegos, Guimarães (António Fraga) (Construído)

-2006 – Projecto de Execução para Casa JC em Brito, Guimarães (Jorge Castro) (Construído)

-2006 – Projecto de Execução para a Remodelação da Pastelaria e Confeitaria Boucinha, Ronfe (António Boucinha) (Construído)

-2006 – Projecto de Execução Restauro e Ampliação da Quinta da Torre para Serviços de Hotelaria em Mesão-Frio, Guimarães (Construído)

-2006 – Projecto “Campus de La Justicia de Madrid” – Concurso de Ideias – Apurado nos 100 primeiro entre 350 participantes

-2006 – Casa para Manuel Martins em Atães (enquanto arqtº Estagiário na Câmara Municipal de Guimarães) (Construído)

-2006 – Museu do Traje do Grupo Folclórico da Corredoura (enquanto arqtº Estagiário na Câmara Municipal de Guimarães) (Construído)

-2006 – Intervenção na Escola EB1/J1 de Selho S. Lourenço – Sala ATL e Recreio Coberto (enquanto arqtº Estagiário na Câmara Municipal de Guimarães) (Construído)

- 2003 a 2005 – Colabora com Arqº Nuno Morais Monteiro no Porto nos seguintes projectos: Concurso público para o Projecto do Museu do Côa; Plano de Pormenor para a Praia da Madalena; Creche em Coimbra; Habitação Multifamiliar em Lote Urbano nas Devesas em Vila Nova de Gaia.

- 2003 a 2005 – Estagia na Câmara Municipal de Guimarães com o Patrono, Maria Antónia Aguiar em diversos projectos entre os quais: Arranjo da Zona envolvente à Igreja de Gominhães (em construção); Reformulação da Zona envolvente à Igreja de Urgeses; Inquérito às Acessibilidades ao edifício da Câmara Municipal de Guimarães “DIAG CMG”.

- 2001 – 1º Lugar ao nível Local e apurado nos seis finalistas do Concurso de Ideias Ibérico “Yesos Ibéricos Pladur 2001” sob a temática: “Unidades de Habitação de Emergência em Situações de Catástrofe na América Latina em Co-autoria com Claudio Vilarinho.

FILIPE SILVA | Formação académica e profissional

- Workshop Geometrias Complexas – Daaum – Estúdio ReD.

- Pós Graduação em Engenharia Civil, Vertente Materiais e Reabilitação da Construção na Universidade do Minho em 2006.

- Estágio de Admissão à Ordem dos Arquitectos na CM-Guimarães, na Divisão de Projectos e Planeamento Urbano coordenado por Maria António Aguiar. 2003 a 2004.

- 5º ano da Licenciatura efectuado na “Faculté du Environnement Naturel, Architectural et Construit, em Lausanne – Suiça

- Licenciatura em Arquitectura pela Universidade do Minho no ano 2003 com a média de 14 Valores

- 12º ano pela Escola Secundária Francisco de Holanda – Guimarães em 1998.