A Gondeco é, uma empresa vocacionada para a remodelação e reabilitação de apartamentos e moradias. No seu quadro dispõe de técnicos com grande experiência adquirida ao longo dos anos pelas inúmeras e diversificadas obras que executaram. Habituados à necessidade de seleccionar equipas com capacidade técnica construtiva com qualidade e aliado à melhor relação preço/qualidade. Uma das nossas maiores valias é a capacidade de agrupar as várias artes que constituem os trabalhos usuais de remodelação e/ou reabilitação de moradias e apartamentos, minimizando assim, os intervenientes na execução dos trabalhos. Dispomos de Equipas habituadas a trabalhar em conjunto, a respeitar prazos, e que nos oferecem a confiança necessária para a boa execução dos trabalhos.