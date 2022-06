Leticia Nobell atua como arquiteta há 20 anos, neste período trabalhou em inúmeros projetos comerciais e residenciais em todo o território nacional.

Alem da expêriencia no mercado brasileiro, também trabalhou como arquiteta na HLW em Nova Iorque em 1999, desenvolvendo projetos comerciais e na área de esportes com ênfase especial na marca Equinox Health Clubs, conhecida e premiada pelo seu design. Em 2000, contratada pela multinacional Arquitectonica, se mudou para São Paulo onde novamente sua carreira se focou na área comercial, trabalhando en projetos para o grupo LVMH – Louis Vuitton e Christian Dior, no Brasil. Nos últimos 12 anos Leticia lidera o próprio escritório em São Paulo, Leticia Nobell Arquitetos, especializado em projetos comerciais de seu próprio design e trabalhando com arquitetos de outras marcas como Dolce & Gabbana, Forever 21, Ferrari, Rolls Royce, Kate Spade, Seven for all Mankind, Clinique, Starbucks.