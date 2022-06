Aliamos a paixão e a dedicação de quem trabalha à mão este saber antigo, ao design inovador e irreverente, para reinventar um património à medida do presente.

A Burel nasceu com o objetivo de revitalizar o valor das riquezas tradicionais da montanha, para que não fossem esquecidas, mas reinventadas de forma dinâmica, inovadora, de forma a fazer progredir uma arte, uma tradição e um ofício. Reinventar um património à medida do presente.

A nossa viagem começa em Manteigas, vila da Serra da Estrela, uma zona do país sabedora da arte do Burel, para a trazermos aos centros cosmopolitas do mundo inteiro.

Transformamos o Burel, material 100% lã, em peças únicas e urbanas, trabalhadas à mão pelas nossas costureiras experientes. Aliamos a paixão, a dedicação e a entrega de quem trabalha este saber antigo, ao design inovador, relevante e surpreendente.