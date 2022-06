Viroc® Cement Bonded Particle Board



O Viroc é um painel compósito constituído por uma mistura de partículas de madeira e cimento. Combina a flexibilidade da madeira com a resistência e durabilidade do cimento, permitindo uma vasta gama de aplicações tanto no interior como no exterior. A sua aparência não é homogénea, sendo uma característica natural do produto. Ao ser calibrado/ lixado apresenta partículas de madeira visíveis na superfície do painel.