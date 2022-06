Tirando partido da localização previlegiada em que se encontra o arquipélago dos Açores, pretendemos criar uma empresa dinâmica, com uma equipa multidisciplinar, com intuito de promover um amplo leque de serviços nas áreas do urbanismo, arquitectura e design de interiores.

A m-arquitectos, sediada na cidade de Ponta Delgada da ilha de São Miguel, serve-se, actualmente, de um espaço aberto com amplas zonas comuns, um espaço que pretende servir a equipa actual e os seus colaboradores, na sua natural diversidade, onde se incentiva a troca de ideias e onde é facilitada a reunião de diversos especialistas, aos quais frequentemente nos associamos.

Consequentemente, o nosso espaço de trabalho resulta de um conceito programático e formal que reflecte a contemporaneidade, simplicidade e clareza que têm vindo progressivamente a caracterizar a nossa linguagem arquitectónica. A imagem do espaço laboral acaba, assim por ser também espelho do nosso percurso enquanto grupo de projectistas interessados em criar condições de trabalho que possam contribuir para elevar o nível de qualidade na elaboração de projectos, bem como promover aprendizagem continua através da admissão de jovens estagiários, permitindo um melhor envolvimento no mercado de trabalho e melhoria dos conhecimentos técnicos, estimulando através de práticas inovadoras de projectos a consciência social do espaço urbano e arquitectónico. Segundo a actual conjuntura global, torna-se fundamental desenvolver um plano de trabalho na área de projecto que promova a implementação de soluções ecológicas sustentáveis, numa perspectiva ambiental inovadora que privilegie a utilização de meios energéticos renováveis, intervenções urbanas e arquitectónicas equilibradas e conscientes da realidade em que se inserem. Para isso, é fundamental o trabalho simultâneo de técnicos qualificados em áreas disciplinares distintas mas complementares, essenciais ao estabelecimento de conceitos equilibrados e consistentes, para que os projectos a que nos dedicamos se tornem ambientalmente mais coerentes e perenes.