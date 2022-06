A arquitectura vive numa continua dualidade entre a busca pela beleza e o complexo mundo das “questões” técnicas. Esta dualidade, que busca viver numa simbiose contínua e completa, é constantemente procurada e assumida nas tomadas de decisão dos projectistas. Temos uma panóplia muito diversificada de projectos, uns que podem ser grandes a nível dimensional, mas contidos noutros aspectos, outros que são de pequena dimensão, mas que poderão ser enormes no que diz respeito à sua complexidade. Todos os projectos vivem em constante mutação, nunca se tratando de um processo estanque e unidimensional. O dialogo entre todas as fases (ideia inicial, elaboração, construção, ...) está sempre presente, visto que este só se encerrará com a utilização diária dos seus “habitantes”. Do inicio ao final, o grupo trabalha como um todo, seja em alturas em que ele é posto à prova. Da arquitectura, ao design, passando pela engenharia e construção, a busca pela unidade nos nossos projectos é contínua. Todos os processos e desenvolvimentos em equipa têm como único objectivo, a total satisfação do cliente e ainda a satisfação de todos os agentes envolvidos no processo.