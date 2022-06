Desde a sua fundação (1988) foi desenvolvida uma intensa actividade no

projecto de moradias, a que se acrescentou, desde logo, o projecto de edifícios de habitação colectiva.

Em 1992, com a elaboração do "Plano de Pormenor dos Redondos" (350ha), foi alargada a actividade da JCT ao planeamento e ao urbanismo. Desde então, foram elaborados vários planos de pormenor e inúmeros loteamentos, com especial incidência na reconversão de loteamentos ilegais, uma área especialmente complexa, na qual a JCT obteve bastante sucesso, ao ter conseguido licenciar e encerrar inúmeros processos nos Concelhos de Sesimbra e do Seixal.

Desde sempre a JCT tem-se empenhado fortemente no projecto de equipamentos colectivos, nomeadamente, equipamentos desportivos, equipamentos de assistência social, e equipamentos religiosos e estações de correios, constituindo esta, uma linha de negócio em que se aposta na expansão e aprofundamento da actividade.

Since 1988, several detail plans and countless subdivisions have been elaborated, especially in the reconversion of illegal subdivisions, a very complex area in which JCT have been quite successful as they managed to license and close countless processes both in Sesimbra and Seixal municipalities. JCT have always been committed to the collective equipment project, namely sports equipments, social assistance equipments, and religious equipments as well as post office stations, being this an area of business into which they are making efforts to extend and deepen their activity.