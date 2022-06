Pitágoras Group é um escritório internacional dedicado à prática de arquitectura e de todos os serviços associados, que projectando desde o conceito até ao detalhe, satisfaz as necessidades do presente e futuro de uma forma inovadora e sustentável.

Através do trabalho em equipa e da articulação multidisciplinar, oferecemos um serviço completo e profissional, adaptado a cada projecto, independentemente de função ou escala. Na nossa abordagem criativa procuramos reinventar o simples e óbvio, projectando edifícios mais conscientes e surpreendentes, que valorizam o contexto local e que respeitam as questões técnicas, económicas e funcionais. Sem nunca perder contacto com a tradição, projectamos edifícios de vanguarda, dando um contributo activo na modelação do ambiente e na criação de espaços de excelência.