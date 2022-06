SACHI, palavra Japonesa que significa “Alegria”, é uma marca Portuguesa de mobiliário de exterior.

A nossa marca compromete-se a desenvolver designs estéticos, funcionais e intemporais que são feitos para as pessoas. Esses designs irão proporcionar momentos de Alegria e Prazer. Design é o pilar fundamental da estratégia da Sachi, ao oferecer o equilíbrio perfeito entre tecnologia, qualidade e estética. Como tal, estamos focados em oferecer a melhor experiência de Outdoor às pessoas através de produtos inovadores.

Em 2013 lançámos as novas coleções SESTO ELEMENTO e SPIKES, ambas desenhadas pela Sachi Design Studio (SDS). Lançámos também o sistema de floreiras modulares FIORIERE SYSTEM desenhadas pelos Italianos da Lenci Design e Ilaria Semerano. Todas as coleções Sachi incorporam um meticuloso equilíbrio entre design e funcionalidade, combinando formas geométricas arrojadas com elevada funcionalidade e user frendliness, para que as pessoas possam continuar a… … Enjoy Outdoors.”