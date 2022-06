A Mezcla é uma marca que se dedica à prestação de diversos serviços na área da Arquitetura, Design, Construção e Engenharias. Somos uma equipa multidisciplinar, munida de profissionais especializados, de modo a garantir a maior eficácia e rigor dos trabalhos desenvolvidos.

Somos experientes em projectos chave-na-mão e também prestamos os diversos serviços individualmente. As nossas soluções procuram sempre uma conciliação entre a criatividade, a funcionalidade, a solução técnica ideal e uma boa relação qualidade / preço. Acreditamos que o sucesso do nosso trabalho passa também pelo cumprimento de prazos e rapidez de resposta. Todos os nossos serviços são devidamente planeados e calendarizados de forma a cumprir os timings a que nos comprometemos. Dedicamos especial atenção aos interesses dos nossos clientes. Ouvimo-los. E apresentamos as soluções que melhor se adaptam às suas necessidades. Trabalhamos diariamente para uma relação da máxima confiança. O sucesso do cliente é o nosso sucesso.