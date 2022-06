Manuel Correia Fernandes, Arquitecto e Associados é uma escritório de Arquitectura sediado em Portugal, na cidade do Porto. A actividade principal do escritório é a Arquitectura nas suas diversas vertentes, dimensões e escalas, do objecto ao território e da construção nova à reconstrução/reabilitação e restauro. Dedica-se ainda, a outros ramos de actividade como sejam a promoção imobiliária de qualidade e a avaliação de imóveis. Sucede ao atelier Manuel Correia Fernandes, Arquitecto com actividade profissional desde 1966, que em 1999 se constitui como MCF A&A, Lda