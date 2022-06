Liderada pelo Arq. Miguel Correia, a FAT - Future Architecture Thinking é uma empresa internacionalizada que desenvolve projectos a partir de Lisboa para todo o mundo, contando com um portfolio de projectos desenvolvidos para mais de 30 países.

A arquitectura e o planeamento urbano constituem as actividades principais da FAT que desenvolve igualmente projectos de arquitectura paisagista e design, usufruindo do know-how de 30 anos de trabalho desenvolvido por este arquitecto com o apoio de uma sólida e especializada equipa.