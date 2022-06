A Antarte nasceu em 2000, como uma empresa dedicada às antiguidades e à arte, nomeadamente ao restauro de peças antigas e à comercialização de peças de mobiliário marcadas por um estilo mais clássico. Estas duas áreas de intervenção determinaram, na época, a génese da designação da própria marca, cujo nome resultou da fusão de “antiguidade” com “arte”: Antarte. Desde então, a marca trilhou um percurso singular no setor do mobiliário e da decoração, onde encontrou um novo rumo, fruto das exigências do mercado e dos respetivos clientes, que procuravam produtos modernos com a qualidade Antarte. Desde então, a marca soube amadurecer e tornou-se numa insígnia com caráter, prestigiada e valorizada no mercado.