A Kohde trabalha na área de projectos de decoração e design ou reabilitação de interiores, com especial foco nos clientes particulares mas já com experiência em espaços comerciais e escritórios. A nossa especialidade é o projecto "chave-na-mão" e podemos providenciar todo o tipo de serviços no âmbito da área, desde a proposta até ao fornecimento e entrega.