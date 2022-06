A Ferreira Marques & Irmão é uma empresa portuguesa, com 140 anos de história na arte de criar e produzir peças em prata. Algumas das peças actuais foram desenhadas no início do século passado e mantém-se em perfeito equilíbrio com as peças desenvolvidas actualmente, oferecendo uma ampla gama de estilos e acabamentos, respondendo a todos os gostos e tendências.

A fábrica, situada em Gondomar, tem uma área total de 8000 m² e capacidade para produzir cerca de 30 mil peças por ano, abrange todas as fases de desenvolvimento e de produção do produto no mesmo edifício.

A Topázio é uma marca premium de objectos de prata e banho de prata, onde a qualidade superior do produto se conjuga com o design.

A oferta contempla mais de 70 mil referências distribuídas pelos diversos segmentos de produto - Art de la Table, Deco Artlight, Collector, Corporate, Kids e Cellebration.

O processo artesanal permite a produção de produtos personalizados, feitos à medida, e com total liberdade de concepção.

Todas as peças são marcadas com punção Topázio como selo de confiança, que garante ao consumidor a qualidade das peças e dos materiais nelas utilizadas.

O espólio da Topázio reflete a alma destes 140 anos sem comprometer as suas raízes.

E, com o olhar no futuro, a marca centenária integra as tendências de hoje com formas e técnicas tradicionais, criando peças únicas em todas as categorias de produtos.

A Topázio está, por isso, presente em mais de 20 países nomeadamente, Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, República Checa, EAU, EUA, Marrocos, entre outros.