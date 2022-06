A COGEDIR é o parceiro ideal para gerir o seu Património Imobiliário ou Investimento, desde a avaliação, concepção, projecto, construção e consultoria técnica até à compra, venda ou aluguer do Imóvel. A COGEDIR actua junto de investidores privados e públicos nas áreas de Equipamento Público, Habitação, Hotelaria e Indústria.

A COGEDIR oferece um serviço completo de Gestão e uma resposta atempada às exigências dos seus Clientes nas seguintes áreas de actuação:

Gestão e Coordenação de Empreendimentos;Projectos de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo;Decoração;Fiscalização de obras / controle de qualidade, custos e prazos;Assessoria Fiscal;Estudos Económicos e de Mercado;Avaliações Imobiliárias.

A COGEDIR dispõe de recursos humanos e materiais altamente especializados, que serão mobilizados de acordo com as necessidades específicas de cada cliente:

Arquitectos, engenheiros, juristas e economistas;Base de dados económicos, jurídicos, fiscais, financeiros e técnicos sobre o que de melhor se faz no mercado Imobiliário;Estudos de Mercado e Marketing;Software informático de ultima geração nas áreas de Engenharia, Arquitectura, análise económico e financeira.