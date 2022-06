Inaugurada em 13 de Setembro de 2008, no norte de Portugal, em Monção, a GlammFire é a mais nova empresa do Grupo Pachinha.

Atento às novas exigências e motivações do mercado, o Grupo tomou a decisão de avançar com a criação de uma empresa de raiz para o desenvolvimento e fabrico de produtos de decoração e aquecimento inovadores. A vontade de uma maior exigência e eficácia, a procura da diferença, concretizada no desenvolvimento de produtos únicos, e o respeitador compromisso com o ambiente são detalhes presentes em cada lareira a bioetanol da GlammFire.

De tal forma o trabalho da GlammFire tem sido reconhecido mundialmente que em 2017 ganhou o A´Design Award com o Tabletop Fireplace Kivo. O A´Design Award é um prémio mundial que reconhece, celebra e promove o bom design, designers e o talento que desponta na multidisciplinar área de trabalho do design.

Para além de ser pioneira no seu sector em Portugal, a GlammFire direciona os seus produtos para um mercado global dinâmico, apresentando o melhor do design português. Numa estratégia de diversificação relacionada, o alargamento da gama e a personalização dos produtos acompanham as necessidades e os perfis de consumo dos clientes.