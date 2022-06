Não é uma loja, não são os arquitetos, os designers e os decoradores e não são os produtos. É o conceito.

A TRENDS é a solução que está ao seu alcance e que lhe oferece a multiplicidade de serviços e produtos necessários para a concepção de um qualquer projeto de decoração: desde a aquisição de uma peça decorativa ou da confeção de um cortinado à realização de um projeto de remodelação chave-na-mão.

Motivados pelo conhecimento que detemos no ramo do mobiliário, da decoração de interiores e da representação de várias marcas nacionais e internacionais, atrevemo-nos a abrir as portas do nosso gabinete de projetos, onde poderá encontrar uma pequena amostra daquelas que são as nossas propostas: desde os elementos decorativos, mobiliário e iluminação até ao acabamento e qualidade dos nossos têxteis e papéis de parede.

Oferecemos um serviço all-in-one destinado a clientes particulares e a clientes profissionais (hotéis, restaurantes, empresas e eventos).