A HC Construções oferece serviços integrados na área da construção, reabilitação, remodelação, manutenção de edifícios, arquitectura e design de interiores, certificação energética, avaliação imobiliária e topografia.Com uma equipa multidisciplinar, garantimos um acompanhamento completo e um serviço de qualidade . Primamos por uma satisfação total do cliente com a entrega de soluções competitivas, eficazes e atempadas, de acordo com as suas necessidades .

Com actuação a nível nacional, disponibilizamo-nos para efectuar orçamentos grátis.