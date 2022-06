CONCEPÇÃO | PROJECTO | EXECUÇÃO

Espaços Residenciais e Comerciais | Hotel & SPA | Espaços Exteriores

Na MUDE Home & Lifestyle trabalhamos os espaços de forma a que eles possam reflectir o estilo de vida de cada cliente, criando ambientes harmoniosos e com personalidade.

O meu nome é Liliana Santos, tenho formação em Design de Interiores, Design de Produto e em Psicologia. A minha paixão são os espaços e as pessoas. Percebi desde muito cedo que a qualidade de vida depende em grande parte dos espaços em que vivemos e trabalhamos. Apostando na qualidade, cada projecto é desenvolvido de forma a traduzir desejos, hábitos e a personalidade de quem vai ali viver. Para o desenvolvimento de cada projecto, conto com uma equipa de profissionais para as mais variadas áreas – Arquitectura, Engenharia e Construção Civil para projectos de raiz ou de remodelação. Tenho também diversas parcerias com marcas das mais variadas áreas.

A quem se destinam os nossos serviços?

A todas as pessoas que necessitam de fazer mudanças no seu espaço e que privilegiam soluções tecnicamente bem pensadas e com a qualidade que só um profissional e a sua equipa podem oferecer.

MUDE. Por si. Agora!