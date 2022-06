O que é a homify?

homify é a nova plataforma online que engloba temas de arquitectura, design de interiores, decoração, paisagismo, iluminação, etc. Aqui poderá encontrar o especialista correcto na área que procura para fazer obras ou remodelações em sua casa. O seu projecto será planeado a partir de uma ideia inicial e posteriormente terá o seu produto final – é só contactar com os nossos especialistas. Os profissionais Portugueses podem registar-se gratuitamente e em poucos passos terão criado um perfil onde mostram o seu trabalho através das fotos dos seus projectos ou produtos. Os utilizadores finais têm a opção de guardar esses trabalhos e imagens num livro de ideias, para obter inspiração e poder entrar directamente em contacto com o profissional em questão adquirindo os seus serviços ou simplesmente comprando algum artigo seu. Em www.homify.pt poderá ter acesso a um vasto e inspirador leque de imagens.