Студия ZANKO architecture & design – это то

место, где идеи наших клиентов воплощаются в реальность! Наша команда – небольшой, но сплоченный коллектив профессиональных архитекторов и дизайнеров, которые объединили свои творческие идеи для разработки новаторских решений. Каждый проект воплощает в себе экологичные и современные технологии, практичные и оригинальные решения, соответствующие пожеланиям клиентов. Мы создаем новую среду, обогащая окружающий мир наших клиентов интересными и свежими решениями интерьеров.