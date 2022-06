Artglam é uma empresa portuguesa situada no distrito de Aveiro que iniciou a sua actividade em 2009.

A sua área de negócio foca-se no, desenvolvimento e construção de espaços interiores. Ao pretender corresponder à dinâmica de uma sociedade acelerada e em permanente mudança, a construção / remodelação de espaços assume um segmento emergente e fundamental nos planos de criatividade, inovação e sustentabilidade. A Artglam globaliza todo um conjunto de produtos e serviços com o intuito de responder às modernas e exigentes tendências de mercado oferecendo soluções inovadoras para conceber projectos singulares. Considera ser extremamente importante a segurança, a gestão de qualidade e fiscalização constante em obra, assim como, procurar novas formas de construir e utilizar novos materiais, preferencialmente ecológicos. Composta por profissionais nas diversas áreas, está preparada para fornecer um serviço completo e de rápida execução. Trabalho de equipa, comunicação, integridade e excelência são os valores fundamentais que orientam a Artglam. Os padrões de qualidade do seu negócio distinguem-se pelo produto que comercializa, pela qualidade do espaço que apresenta e no cumprimento de prazos. Com um forte senso de propósito e um compromisso tangível aos valores essenciais, constroí fortes vínculos e duradouros com os clientes. Desta forma, a Artglam apresenta-se aberta e disponível para novas abordagens de parcerias nas áreas envolventes à criação de projectos de interiores. A Artglam abraça esta cultura com compromisso e dedicação com fortes éticas em tudo o que desenvolve. Construída perante uma organização rigorosa, obtém facilidade de deslocação para qualquer ponto do país. Actualmente aposta, também, no mercado internacional.